Julien Loko irish band LA DAME DE CANTON, 15 mars 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 20:30. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Julien Loko vous propose un voyage en Irlande en reprenant avec son groupe des standards de la musique celtique irlandaise, Milan les chansons de pub et les jig/reel, cette musique traditionnelle fiévreuse qui emporte littéralement. Une occasion de découvrir redécouvrir cette musique envoûtante mais aussi des compositions. En quintet ou en sextet Julien Loko accompagné d'une violoniste Even Dew, d'un accordéoniste Gaetan Larrue, d'un flûtiste Julien Bruneteau, d'un bassiste Hugues Briscadieu et d'un batteur percussionniste Lionel Bertrand vous promets une évasion vers la grande Erin.

Une occasion de découvrir redécouvrir cette musique envoûtante mais aussi des compositions.

En quintet ou en sextet Julien Loko accompagné d’une violoniste Even Dew, d’un accordéoniste Gaetan Larrue, d’un flûtiste Julien Bruneteau, d’un bassiste Hugues Briscadieu et d’un batteur percussionniste Lionel Bertrand vous promets une évasion vers la grande Erin. .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

