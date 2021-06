Julien Loko Irish band Coutras, 12 août 2021-12 août 2021, Coutras.

Julien Loko Irish band 2021-08-12 – 2021-08-12 Place ERnest Barraud Chemin de la Renauderie

Coutras Gironde

Dans le cadre des Scènes d’été en Gironde, Julien Loko Irish Band vous fera redécouvrir la musique celtique, dans un style nerveux,énergique comme dans un pub de Dublin. Revisitant notamment les standards Irish, Julien Loko et sa bande nous invitent à un concert envoûtant et dépaysant ! Ils vous attendent nombreux pour danser sous les airs de guitare, de batterie, de violon et d’accordéon.

Dès 19h l’association Coutras Action vous propose un marché gourmand où les producteurs locaux vous font découvrir leurs spécialités

Mairie Coutras

