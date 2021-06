Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Gironde, Vendays-Montalivet Julien Loko and the Irish Band Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Catégories d’évènement: Gironde

Vendays-Montalivet

Julien Loko and the Irish Band Vendays-Montalivet, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Vendays-Montalivet. Julien Loko and the Irish Band 2021-07-18 21:00:00 – 2021-07-18 22:30:00 route de Courreau Salle culturelle

Vendays-Montalivet Gironde Clôture Estivale BD Scènes d’été Gironde Concert de musique irlandaise Clôture Estivale BD Scènes d’été Gironde Concert de musique irlandaise Clôture Estivale BD Scènes d’été Gironde Concert de musique irlandaise dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Vendays-Montalivet Étiquettes évènement : Autres Lieu Vendays-Montalivet Adresse route de Courreau Salle culturelle Ville Vendays-Montalivet