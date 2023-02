Porte ouverte sur l’ébénisterie julien hardy ébéniste, 31 mars 2023, Vazerac.

Journées portes ouvertes dans l’atelier de Julien Hardy

Du 31 mars au 2 avril 2023, l’ébéniste Julien Hardy ouvre la porte de son atelier pour y montrer quelques meubles récents, ses outils anciens et modernes, partager ses façons de faire et de voir les choses et les meubles.

Julien Hardy crée des meubles contemporains épurés dans lesquels il réinjecte les techniques et assemblages traditionnels tels que les queues d’aronde coupées à la main, les tenons et mortaises chevillés à la tire pour préserver les traditions de l’ébénisterie et faire revivre la qualité et la durabilité à contresens de l’ère du jetable.

julien hardy ébéniste 3 rue Antonin Perbosc 82220 Vazerac Vazerac 82220 Tarn-et-Garonne

2023-03-31T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00