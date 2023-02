Julien Granel + Miel de Montagne LE FIL ST ETIENNE Catégories d’Évènement: Loire

St-Étienne

Julien Granel + Miel de Montagne LE FIL, 10 mars 2023, ST ETIENNE. Julien Granel + Miel de Montagne LE FIL. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Entrez dans l’odyssée pop-chromatique de Julien Granel et laissez vous porter par les chansons pop-électro de Miel de Montagne. Deux artistes solaires et incontournables de la nouvelle scène française. Julien Granel, Miel de Montagne Votre billet est ici LE FIL ST ETIENNE 20, BOULEVARD THIERS Loire Entrez dans l’odyssée pop-chromatique de Julien Granel et laissez vous porter par les chansons pop-électro de Miel de Montagne. Deux artistes solaires et incontournables de la nouvelle scène française. .17.8 EUR17.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire, St-Étienne Autres Lieu LE FIL Adresse 20, BOULEVARD THIERS Ville ST ETIENNE Tarif 17.8-17.8 lieuville LE FIL ST ETIENNE Departement Loire

LE FIL ST ETIENNE Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-etienne/

Julien Granel + Miel de Montagne LE FIL 2023-03-10 was last modified: by Julien Granel + Miel de Montagne LE FIL LE FIL 10 mars 2023 LE FIL ST ETIENNE

ST ETIENNE Loire