Julien Granel Festival Ecaussystème Gignac, dimanche 28 juillet 2024.

Pop Electro

Après une tournée exceptionnelle des festivals français, belges, suisses et Canadiens en 2023, JULIEN GRANEL

propose un tout nouveau live pour la saison 2024. Incarnation du cool, du fun, du disco et de la liberté,

le chevalier de l’arc-en-ciel est bien décidé à mettre de la joie & de la fête pour ce dernier jour de festival.

Avec son univers gorgé de musiques Electro House disco pop acidulées et solaires, attendez-vous à un tsunami

d’énergies.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

L’événement Julien Granel Festival Ecaussystème Gignac a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Vallée de la Dordogne