Julien Granel – Cooleur OMEGA LIVE, 17 mars 2023, TOULON.

Julien Granel – Cooleur OMEGA LIVE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

LA VILLE DE SAINT-QUENTIN (1-1116371 ; 2-1087609 ; 3-1087610) presente ce concert Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et envoûtant. Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, Cooleur apparaît comme une ode à la joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. En concert, Julien Granel livre une performance scénique magnétique et détonante, sa musique délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel good, nous invite à vibrer tout au long de l’été. A partir de 12 ansRéservation PMR :0323623677 Julien Granel

Votre billet est ici

OMEGA LIVE TOULON 95 BD COMMANDANT NICOLAS Var

LA VILLE DE SAINT-QUENTIN (1-1116371 ; 2-1087609 ; 3-1087610) presente ce concert Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et envoûtant. Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, Cooleur apparaît comme une ode à la joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. En concert, Julien Granel livre une performance scénique magnétique et détonante, sa musique délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel good, nous invite à vibrer tout au long de l’été.

A partir de 12 ans

Réservation PMR :0323623677.23.0 EUR23.0.

Votre billet est ici