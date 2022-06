Julien Gracq, une vie et une œuvre paysagères Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Julien Gracq, une vie et une œuvre paysagères Médiathèque Espace Jacques Demy, 7 juillet 2022, Nantes. 2022-07-07

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Conférence par Anthony Poiraudeau dans le cadre de l’exposition Julien Gracq, l’œil géographique Les écrits de Julien Gracq, profondément influencés par le surréalisme, sont aussi marqués par une omniprésence du paysage et de l’appréhension géographique du monde. L’écrivain nantais Anthony Poiraudeau nous propose une introduction à la vie et l’œuvre de cette figure majeure de la littérature française du 20e siècle. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

