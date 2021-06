Julien Francomano Les Disquaires, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 20 juillet 2021

de 20h à 22h

payant

On reçoit Julien Francomano et son « JAZZ IS NOT DEAD » HIP HOP COMBAT!! Ça va chauffer!!

Après avoir partagé la scène et les studios avec Brisa Roché, Marjolaine Reymond, Jeanne Added, Linley Marthe, David Patrois, Emil Spanyi, Francis Moze, Arthur Doyle, Jef Sicard, Manu Codjia, Frédéric Favarel,François Jeanneau, Baptiste Herbin, Rick Margitza….etc

Ainsi qu’avoir créé, ses déclinaisons du CHAOS en un triptyque jazzistique et blues:

LE CHAOS NEW ORLEANS, LE CHAOS BE BOP et LE CHAOS BLUES N’ROLL IMPLOSION.

Julien Francomano décide de créer cette formule libre de jazz et modulaire le »JAZZ IS NOT DEAD » d’après cette célèbre phrase de Frank Zappa, histoire de pouvoir toujours jouer et s’amuser avec la tradition de ce répertoire.

Concerts -> Jazz

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://www.facebook.com/watch/?v=981089258978117

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-07-20T20:00:00+02:00_2021-07-20T22:00:00+02:00