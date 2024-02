Julien et Marguerite, l’amour interdit Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 25 février 2024.

« Julien et Marguerite, l’amour interdit » est une pièce historique tirée de faits réels, jouée au festival Avignon 2022 par la Cie A Fleur de mots, association Z’ailes et qui se représentera au théâtre du Rempart au festival d’Avignon 2024.

Un frère et une sœur, Julien et Marguerite De Ravalet sont accusés d’inceste et d’adultère au XVIIème siècle. Ils devinrent « les enfants maudits ». 14 comédiens sur scène vous feront vivre des moments d’intenses émotions.

Déconseillé au moins de 10 ans.

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 16:30:00

Cherbourg-Octeville 105 Rue Jacques Prévert

Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie

