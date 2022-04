Julien et Marguerite, l’amour interdit

Julien et Marguerite, l’amour interdit, 22 avril 2022, . Julien et Marguerite, l’amour interdit

2022-04-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-23 22:00:00 22:00:00 La Cie A Fleur de Mots met en lumière l’histoire tragique et romantique de Julien et Marguerite de Ravalet. Une histoire locale au retentissement national au début du XVIIème siècle. Mariée de force à 14 ans, à un homme bien plus agé qu’elle, Marguerite est séparée de son frère, Julien. Il la retrouvera quelques années plus tard, meutrie par une vie de soumission. Face cette dramatique situation ils décideront de s’enfuir. Ainsi commence l’épique et romanesque histoire de Julien et Marguerite de Ravalet. La mise en scène met à l’honneur le patrimoine local de notre région : La Normandie. La puissance du jeu des 15 comédiens émeut aux larmes un public à chaque fois touché et conquis. La Cie A Fleur de Mots met en lumière l’histoire tragique et romantique de Julien et Marguerite de Ravalet. Une histoire locale au retentissement national au début du XVIIème siècle. Mariée de force à 14 ans, à un homme bien plus agé qu’elle,… afleurdemots-rd@orange.fr +33 6 10 68 67 63 https://www.facebook.com/search/top?q=compagnie%20a%20fleur%20de%20mots La Cie A Fleur de Mots met en lumière l’histoire tragique et romantique de Julien et Marguerite de Ravalet. Une histoire locale au retentissement national au début du XVIIème siècle. Mariée de force à 14 ans, à un homme bien plus agé qu’elle, Marguerite est séparée de son frère, Julien. Il la retrouvera quelques années plus tard, meutrie par une vie de soumission. Face cette dramatique situation ils décideront de s’enfuir. Ainsi commence l’épique et romanesque histoire de Julien et Marguerite de Ravalet. La mise en scène met à l’honneur le patrimoine local de notre région : La Normandie. La puissance du jeu des 15 comédiens émeut aux larmes un public à chaque fois touché et conquis. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville