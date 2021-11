Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse JULIEN DORE Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

JULIEN DORE Zénith de Toulouse, 18 novembre 2022, Toulouse. JULIEN DORE

Zénith de Toulouse, le vendredi 18 novembre 2022 à 20:00 3 ans après sa tournée sold out qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs, JULIEN DORE revient pour une tournée événement en France, Belgique et Suisse avec son nouvel album aimée et la réédition de ce dernier aimée encore. https://youtu.be/_lxCSsNLuOE Producteur : ARACHNEE PRODUCTIONS Placement: Assis numéroté et debout placement libre Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Variété française Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:00:00 2022-11-18T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse