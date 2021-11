Lille Zénith Aréna Lille, Nord Julien Doré de retour au Zénith de Lille Zénith Aréna Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Julien Doré de retour au Zénith de Lille Zénith Aréna, 10 décembre 2022, Lille. Julien Doré de retour au Zénith de Lille

Zénith Aréna, le samedi 10 décembre 2022 à 20:00

Quatre ans après sa tournée sold out qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs, JULIEN DORE revient pour une tournée de plus de 50 zéniths à partir de février 2022 dont quatre concerts évènements à l’Accor Arena de Paris. « aimée encore » la réédition de son album est disponible depuis le 26/11 → Informations groupes et PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Zénith de Lille : 1 Boulevard des Cités Unies 59777 Lille

entrée payante

Ses concerts en mars affichent déjà complets, Julien Doré sera de retour au Zénith le 10 décembre, la billetterie est désormais ouverte ! ? Zénith Aréna 1 Boulevard des cités unies lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00 2022-12-10T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Zénith Aréna Adresse 1 Boulevard des cités unies lille Ville Lille lieuville Zénith Aréna Lille