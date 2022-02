JULIEN DORÉ – AIMÉE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

JULIEN DORÉ – AIMÉE Toulouse, 27 mars 2022, Toulouse. JULIEN DORÉ – AIMÉE ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

2022-03-27 18:00:00 – 2022-03-27 ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne 37 EUR 37 49 3 ans après sa tournée sold out qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs. JULIEN DORE revient pour une tournée événement en France, Belgique et Suisse avec son nouvel album « aimée ». 3 ans après sa tournée sold out qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs. ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou Toulouse

