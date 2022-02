Julien Doré – Aimée – La tournée Marseille 4e Arrondissement, 12 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Julien Doré – Aimée – La tournée Le Dôme 48 Avenue Saint-Just Marseille 4e Arrondissement

2022-05-12 – 2022-05-12 Le Dôme 48 Avenue Saint-Just

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

37 69 3 ans après sa tournée Sold out qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs, Julien Doré revient pour une tournée évènement en France, Belgique et Suisse.



Les billets achetés pour la date initiale restent valables pour le concert reporté en 2022.

En cas d’impossibilité de vous rendre à la nouvelle date, vous pouvez vous faire rembourser auprès de votre point de vente jusqu’au 1er octobre 2021.

