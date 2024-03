JULIEN COURBET SALLE GEORGES BRASSENS Lunel, samedi 5 avril 2025.

« Il y a encore quelques années, il était sur scène jeune et joli.Mais ça c’était avant. Il veut tout arrêter la télé, son mariage, la radio, son mariage, la pub et son mariage, tout et il vous dit pourquoi. Il n’a plus de filtre !Dépêchez-vous il n’y a que quelques dates, parce qu’il veut arrêter la scène aussi !Le spectacle de Julien Courbet s’inscrit dans le nouveau rendez-vous incontournable du rire au Théâtre de la Tour Eiffel : l’Happy Hour du Rire.l’Happy Hour du Rire c’est pour commencer un peu de détente autour d’un verre offert pour chaque place achetée, puis un spectacle d’humour.

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2025-04-05 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE GEORGES BRASSENS AVENUE ABRIVADOS 34400 Lunel 34