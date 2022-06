Julien Cottereau, le solo Théâtre Rue de Belleville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Julien Cottereau, le solo Théâtre Rue de Belleville, 12 novembre 2022, Nantes. 2022-11-12

Horaire : 20:00 21:10

Gratuit : non tarif plein : 19€ / tarif réduit : 14€ / tarif – 12 ans : 10€ tous publics Loin d’être seul sur scène, Julien Cottereau compose avec son corps, sa voix et s’harmonise avec les spectateurs. Il aime à raconter des histoires avec les gens, pour faire rire, surprendre et faire surgir le merveilleux de l’enfance. Ce clown-mime-bruiteur a tourné avec le Cirque du Soleil pendant 10 ans. Molière de la révélation théâtrale en 2007 pour son premier solo IMAGINE-TOI, il a depuis joué à travers le monde. Pour cette Carte Blanche offerte à Julien Cotterau, laissez-vous émerveiller. Théâtre Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://www.ruedebelleville.net

