JULIEN CORIATT BRAND NEW QUARTET Le Baiser Salé Paris, vendredi 7 juin 2024.

.Public adultes. payant Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

Julien Coriatt Brand New Quartet célèbre la vie avec sa musique !

Line Up : Julien Coriatt piano, Damien Nueva basse/cbasse, Sonny Troupé tambou ka/percus, Stefano Lucchini batterie

Julien Coriatt Brand New Quartet célèbre la vie avec sa musique. A la rencontre entre jazz et musique des Caraïbes, elle interroge les racines, convoque la mémoire, affirme et défend des valeurs aussi. Chaque composition est une invitation à la danse, chaque mélodie un chant. Tout un répertoire en hommage au passé, au présent et qui dessine ce que le futur peut avoir de plus enthousiasmant.

On connaissait Julien Coriatt pour sa manière toujours très personnelle de s’emparer des standards de jazz, par exemple dans un beau disque en grand orchestre Blue Lake avec la chanteuse Viktorija Gecyte. Ici il s’éloigne des standards et du jazz mainstream pour offrir une musique imprégnée du zouk et des rythmes antillais qui ont bercé son enfance à la Guadeloupe. Sur sa musique plane, entre autres influences, l’ombre de Kassav : « Je les ai beaucoup écoutés quand j’étais enfant et même plus tard. J’aime leurs riffs de cuivres, leurs mélodies immédiatement chantables, mais qui reposent sur un canevas rythmique parfois très complexe. C’est un contraste, aujourd’hui comme hier, qui me procure spontanément une joie immédiate… ».

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

