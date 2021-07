Cassis promenade Aristide Briand Bouches-du-Rhône, Cassis Julien Clerc promenade Aristide Briand Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le 16 juillet 2021 à 21h00, la Ville de Cassis vous propose un concert exceptionnel en plein air sur la promenade Aristide Briand entre le port et la plage de La Grande Mer. Julien Clerc – Les Jours Heureux En partenariat avec France 2 – Nostalgie – Le Figaro Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour en 2021 ! D’abord avec un nouvel album sorti le 12 février et une nouvelle tournée « Les Jours Heureux » dans toute la France. Port du masque obligatoire.

50 / 65€

