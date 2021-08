Saint-Marc-Jaumegarde Plateau sportif Bouches-du-Rhône, Saint-Marc-Jaumegarde Julien Clerc Plateau sportif Saint-Marc-Jaumegarde Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Marc-Jaumegarde

Julien Clerc Plateau sportif, 28 août 2021, Saint-Marc-Jaumegarde. Julien Clerc

Plateau sportif, le samedi 28 août à 19:00

Après “La Tournée des 50 ans” et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc sera de retour en 2021 ! D’abord avec un nouvel album prévu pour le 12 février. Puis avec “Les jours heureux”, une nouvelle tournée qui débutera en novembre. Julien Clerc sera notamment au Palais des Congrés de Paris pour 3 concerts exceptionnels du 10 au 12 décembre 2021. ANNIMATION MUSICALE ET RESTAURATION À PARTIR DE 19H. Le groupe de jazz de Jean François Bonnel Présence de 3 Food Trucks : Le Petit Tonkinois, La Kabane a Vin et Fumé Mais Pas Que.

40 / 50€

♫♫♫ Plateau sportif Route de la mairie, 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Saint-Marc-Jaumegarde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T19:00:00 2021-08-28T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Marc-Jaumegarde Autres Lieu Plateau sportif Adresse Route de la mairie, 13100 Saint-Marc-Jaumegarde Ville Saint-Marc-Jaumegarde lieuville Plateau sportif Saint-Marc-Jaumegarde