Julien Clerc – Les jours heureux
Marseille 4e Arrondissement, 17 novembre 2022

Le Dôme 48 Avenue Saint-Just
Marseille 4e Arrondissement

2022-11-17 20:00:00 – 2022-11-17 Le Dôme 48 Avenue Saint-Just

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 4e Arrondissement

70 45.5 Après ” La Tournée des 50 ans ” et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour en 2021 !



L’album “Terrien” sortira le 12 février 2021 avec, à l’écriture, quelques-unes des plus belles plumes de la chanson française.



Il sera également de retour sur scène dès novembre 2021 et au Palais des Congrès de Paris pour 3 concerts exceptionnels du 10 au 12 décembre 2021.





••• Communiqué Adam Concerts – 8 octobre 2021

Nous sommes contraints de reporter certains concerts de la tournée de Julien Clerc.

Ainsi, le concert initialement prévu le 30 Janvier 2022 au Dôme de Marseille est reporté au 17 Novembre 2022 toujours dans la même salle.



Si cette nouvelle date vous convient, vous n’avez aucune démarche à effectuer, vos billets restent valables.

Dans le cas contraire, nous vous invitons à vous rapprocher du point de vente où vos billets ont été achetés pour faire une demande de remboursement, et ce avant le 31 Mars 2022.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Julien Clerc est de retour en 2022 au Dôme de Marseille !

dernière mise à jour : 2022-04-20 par