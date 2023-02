Julien Clerc – Les Jours Heureux CASINO THEATRE BARRIERE BORDEAUX, 30 avril 2023, BORDEAUX.

Julien Clerc – Les Jours Heureux CASINO THEATRE BARRIERE BORDEAUX. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 18:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 49.5 à 75.0 euros.

JULIEN CLERC – LES JOURS HEUREUX- ACOUSTIQUE La ville de Bouillargues, en partenariat avec Jazz 70 présente Julien Clerc en concert dans les arènes de Bouillargues. Après «La Tournée des 50 ans» et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée «Les Jours Heureux». Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia et à une tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira une adaptation acoustique du concert «Les Jours Heureux». L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album «Terrien», ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré.

CASINO THEATRE BARRIERE BORDEAUX BORDEAUX RUE CARDINAL RICHAUD Gironde

