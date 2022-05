JULIEN CLERC « Les jours heureux » – Acoustique, 27 janvier 2023, .

JULIEN CLERC « Les jours heureux » – Acoustique

2023-01-27 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-27

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ».

Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia et à une tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira une adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ».

L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré.

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ».

Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia et à une tournée dans toute…

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ».

Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris et à L’Olympia et à une tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira une adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ».

L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré.

dernière mise à jour : 2022-04-13 par