Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour en 2021 ! L’album « Terrien » sortira le 12 février 2021 avec, à l’écriture, quelques-unes des plus belles plumes de la chanson française. Il sera également de retour sur scène dès novembre 2021 et au Palais des Congrès de Paris pour 3 concerts exceptionnels du 10 au 12 décembre 2021.

De 49€ à 80€

LES JOURS HEUREUX Le Palais des congrès de Paris 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris Paris Quartier des Ternes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T22:00:00;2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T22:00:00;2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T19:00:00

