Julien Clerc en concert – Annulé et non reporté Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Julien Clerc en concert – Annulé et non reporté Montbéliard, 5 mars 2022, Montbéliard. Julien Clerc en concert – Annulé et non reporté L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

2022-03-05 17:00:00 – 2022-03-05 19:00:00 L’Axone 6 rue du Commandant Rossel

Montbéliard Doubs Montbéliard Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc sera de retour en 2021 !

D’abord avec un nouvel album prévu pour le 12 février, puis avec une nouvelle tournée : « Les jours heureux ». Julien Clerc sera notamment au Palais des Congrès de Paris pour 3 concerts exceptionnels du 10 au 12 décembre 2021. > A 20h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard. info@axone-montbeliard.fr +33 3 91 93 89 86 https://www.axone-montbeliard.fr/ Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc sera de retour en 2021 !

