Julien Clerc Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Julien Clerc Arcachon, 23 mars 2022, Arcachon. Julien Clerc Arcachon

2022-03-23 20:45:00 – 2022-03-23 22:15:00

Arcachon Gironde Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous, de « Ma préférence » à « Utile » en passant par « Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou « Mélissa ». Des albums et des concerts qui ont touché des millions de fans. Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de la chanson française.

Julien Clerc est de retour avec « Terrien », un album de douze chansons inédites, composées en grande partie pendant le

premier confinement. Pour les textes, le chanteur s’est entouré de nombreux talents : Clara Luciani, Jeanne Cherhal, Bernard Lavilliers, Marc Lavoine…

Durée 1h30 Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous, de « Ma préférence » à « Utile » en passant par « Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou « Mélissa ». Des albums et des concerts qui ont touché des millions de fans. Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de la chanson française.

Julien Clerc est de retour avec « Terrien », un album de douze chansons inédites, composées en grande partie pendant le

premier confinement. Pour les textes, le chanteur s’est entouré de nombreux talents : Clara Luciani, Jeanne Cherhal, Bernard Lavilliers, Marc Lavoine…

Durée 1h30 +33 5 57 52 97 75 Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous, de « Ma préférence » à « Utile » en passant par « Femmes, je vous aime », « Ce n’est rien » ou « Mélissa ». Des albums et des concerts qui ont touché des millions de fans. Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de la chanson française.

Julien Clerc est de retour avec « Terrien », un album de douze chansons inédites, composées en grande partie pendant le

premier confinement. Pour les textes, le chanteur s’est entouré de nombreux talents : Clara Luciani, Jeanne Cherhal, Bernard Lavilliers, Marc Lavoine…

Durée 1h30 com

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Julien Clerc Arcachon 2022-03-23 was last modified: by Julien Clerc Arcachon Arcachon 23 mars 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde