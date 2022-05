Julien Brunetaud trio & Mike Sanchez avec Drew Davies quintet, 10 juin 2022, .

Julien Brunetaud trio & Mike Sanchez avec Drew Davies quintet

2022-06-10 – 2022-06-10

Dans le cadre du 25ème Jazz And Blues Festival.Julien Brunetaud accompagne le groupe SPSA en studio pour un album en hommage à Freddie King, il joue à la même période avec le chanteur anglais Hugh Coltman, et sort le deuxième album de Nikki and Jules « Baby Blues » sur le label Brojar music.

Mike Sanchez est né à Londres le 17 février 1964. A l’âge de 11 ans, sa famille déménage dans le comté de Worcester dans les West Midlands, où Mike commence à s’adonner au piano, développant un amour inaltéré pour les classiques américains des années 50.

Il est aujourd’hui l’un des plus excitant et charismatique performer du Rhythm & Blues et du Rock’n’roll dans le monde. Son image est indélébile, assénant un puissant boogie-woogie au piano accompagné par la formation du saxophoniste Gallois Drew Davies.

Dans le cadre du 25ème Jazz And Blues Festival.Julien Brunetaud accompagne le groupe SPSA en studio pour un album en hommage à Freddie King, il joue à la même période avec le chanteur anglais Hugh Coltman, et sort le deuxième album de Nikki and Jules « Baby Blues » sur le label Brojar music.

Mike Sanchez est né à Londres le 17 février 1964. A l’âge de 11 ans, sa famille déménage dans le comté de Worcester dans les West Midlands, où Mike commence à s’adonner au piano, développant un amour inaltéré pour les classiques américains des années 50.

Il est aujourd’hui l’un des plus excitant et charismatique performer du Rhythm & Blues et du Rock’n’roll dans le monde. Son image est indélébile, assénant un puissant boogie-woogie au piano accompagné par la formation du saxophoniste Gallois Drew Davies.

Dans le cadre du 25ème Jazz And Blues Festival.Julien Brunetaud accompagne le groupe SPSA en studio pour un album en hommage à Freddie King, il joue à la même période avec le chanteur anglais Hugh Coltman, et sort le deuxième album de Nikki and Jules « Baby Blues » sur le label Brojar music.

Mike Sanchez est né à Londres le 17 février 1964. A l’âge de 11 ans, sa famille déménage dans le comté de Worcester dans les West Midlands, où Mike commence à s’adonner au piano, développant un amour inaltéré pour les classiques américains des années 50.

Il est aujourd’hui l’un des plus excitant et charismatique performer du Rhythm & Blues et du Rock’n’roll dans le monde. Son image est indélébile, assénant un puissant boogie-woogie au piano accompagné par la formation du saxophoniste Gallois Drew Davies.

JAZZANDBLUES

dernière mise à jour : 2022-01-28 par