Julien Brunetaud trio feat Romain Morello Hôtel C2, 4 mai 2022, Marseille.

Julien Brunetaud trio feat Romain Morello

Hôtel C2, le mercredi 4 mai à 20:00

Pianiste, compositeur et chanteur, Julien Brunetaud mélange la tradition Blues avec le son du jazz actuel. Il a été élu meilleur pianiste de Blues Français et Européen par les Trophées France Blues en 2005 et en 2006, et s’est formé à la source dans le Mississipi, à New-York et à la Nouvelle-Orléans. Très actif sur scène et en studio, il enregistre et tourne aux quatre coins du monde aux côtés d’artistes de renom. Son nouveau trio formé “JB3”, ils gravent ensemble un 5ème disque “Feels like home”, dans lequel ils explorent un son nouveau, libre, empreint d’un groove passionné au service d’un swing généreux. ce soir spécial guest du trio, Romain Morello au trombone. *************************************** Line up : Julien Brunetaud : Piano, chant Cedrick Bec : batterie Sam Favreau : contrebasse Romain Morello : Trombone *************************************** Réservations fortement conseillées 04.95.05.13.13

Entrée libre

♫JAZZ♫

Hôtel C2 48 rue Roux de Brignoles, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T20:00:00 2022-05-04T23:00:00