Julien Brunetaud « JB 5 » Marseille 16e Arrondissement, 2 avril 2023, Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement.

Julien Brunetaud « JB 5 »

36 Montée Antoine Castejon PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon

2023-04-02 15:30:00 15:30:00 – 2023-04-02

PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon

Marseille 16e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 16e Arrondissement

EUR 5 12 Pianiste, compositeur et chanteur, Julien Brunetaud, formé à la source dans le Mississippi, à New-York et à la Nouvelle-Orléans, a été élu meilleur pianiste de Blues français et européen par les trophées France Blues en 2005 et 2006. Très actif sur scène et en studio il a enregistré et tourné aux quatre coins du monde aux côtés d’artistes de renom comme Chuck Berry ou BB King.



En résidence au Pic-Télémaque, il prépare son prochain album : un hommage à Duke Ellington. Pour ce projet il a souhaité réunir le contrebassiste Sam Favreau et le batteur Cedrick Bec, deux musiciens phares de la scène jazz marseillaise avec lesquels il forme le trio « JB3 », et l’agrémenter pour l’occasion de Romain Morello au trombone et Vincent Strazzieri au saxophone. Ce sera donc en Quintet qu’ils remanieront les compositions du grand Duke !



Swing Blues et groove en prévision…



Julien Brunetaud, piano

Cedrick Bec, batterie

Sam Favreau, contrebasse

Romain Morello, trombone

Vincent Strazzieri, saxophone

Julien Brunetaud « JB 5 », My Kind of Duke.

PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-21 par