Julien Brunetaud invite Nicole Rochelle La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Julien Brunetaud invite Nicole Rochelle La caverne Jazz, 18 mars 2022, Marseille. Julien Brunetaud invite Nicole Rochelle

La caverne Jazz, le vendredi 18 mars à 20:45

Après une nouvel épisode de la crise sanitaire qui a touché sévèrement le staff de la Caverne ce sera ce vendredi notre retour mais aussi celui du fameux pianiste Julien Brunetaud qui revient nous voir accompagné de ses complices Max Briard (batterie) et Sam Favreau (contrebasse) – avec la délicieuse vedette américaine Nicole Rochelle, artiste complète dont on ne sait plus si c’est une actrice qui danse, une danseuse qui chante ou une chanteuse qui joue la comédie. Une rencontre exceptionnelle pleine de charme et d’énergie. Réservation vivement conseillée → 07 54 23 05 43 Parking intérieur.

15€

♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:45:00 2022-03-18T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Julien Brunetaud invite Nicole Rochelle La caverne Jazz 2022-03-18 was last modified: by Julien Brunetaud invite Nicole Rochelle La caverne Jazz La caverne Jazz 18 mars 2022 La caverne Jazz Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône