Julien Brunetaud en solo Martillac, 9 juin 2022, Martillac.

Julien Brunetaud en solo Chemin La Tour Château La Tour Martillac

2022-06-09 21:00:00 – 2022-06-09 Chemin La Tour Château La Tour

Martillac Gironde

Dans le cadre du 25ème Jazz And Blues Festival.

Né le 4 janvier 1982 à Agen (Lot-et-Garonne), Julien Brunetaud est un pianiste et chanteur, largement autodidacte, qui s’est formé à l’écoute de Chuck Berry, Otis Spann, Horace Silver, en passant par le boogie woogie et le jazz New Orleans.

Abordant ainsi la musique afro-américaine comme un tout, et de façon instinctive, il a parachevé son apprentissage par des séjours répétés aux Etats-Unis (New Orleans, New York) et des collaborations avec des musiciens accomplis (en particulier de la scène blues), à commencer par Nico Wayne Toussaint (hca, voc) dès l’âge de 18 ans.

Les voyages aux Etats-Unis se répètent, comme lors d’une tournée au Mississippi où Julien joue en première partie de la légende B.B King, ou ce long séjour à New-York où il affine sa formation au contact des maîtres Aaron Goldberg, Georges Cables.

© Luca Vantusso 2017

Chemin La Tour Château La Tour Martillac

