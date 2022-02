Julien Brunetaud duo la Caravelle, 23 février 2022, Marseille.

Julien Brunetaud duo

la Caravelle, le mercredi 23 février à 20:30

Julien Brunetaud duo Boogie Jazz and Swing New Orléans Pianiste, Chanteur, Auteur Compositeur, Julien Brunetaud a accompagné Chuck Berry, BB King, Joe Louis Walker, Evan Christopher, Leroy Jones… Il a été élu meilleur pianiste de Blues Français et Européen. Après avoir enregistré plusieurs albums à la New orleans il revient avec Playground, inspiré par les maitres de la Crescent city. Ses compositions se mélangent aux standards revisités et révèle une production moderne dans l’univers du Piano Blues et Jazz. En studio ou sur scène, il confirme son engagement de musicien producteur éclectique, invétéré et passionné.

♫Boogie Jazz and Swing New Orléans♫

la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T20:30:00 2022-02-23T23:30:00