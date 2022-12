Julien Bouchard + Med + Blot L’international, 24 janvier 2023, Paris.

Le mardi 24 janvier 2023

de 20h00 à 23h00

payant Sur place : 4 EUR

L’Inter présente :

JULIEN BOUCHARD

En 2017, sortait Songs from la Chambre, le premier album de Julien Bouchard. Il n’a pas manqué d’être repéré par la presse indépendante qui l’avait crédité d’un joli succès d’estime. Et s’il avait alors écrit des textes en français et en anglais, le bon accueil de titres tel que 100 Regrets lui a donné l’envie de passer à un album entièrement dans sa langue maternelle : Excuse My French.Et cette fois, il ne s’est pas enfermé dans une chambre ! Julien Bouchard s’est retiré dans son nouveau home studio Sous les Sapins, basé dans les Vosges. Dans ce département qui lui est si cher et qui l’inspire tant par son calme et sa beauté, il s’est mis à livrer des textes empreints d’une certaine poésie, toujours imagée, où le second degré apparaît parfois.Et d’évoquer ainsi, avec quelques métaphores bien senties, les choses de la vie et celles de l’amour, toujours avec des paroles simples et efficaces que ne renieraient pas les songwriters anglo-saxons.

MED

Après un premier album éponyme sorti en 2021, MED aka Médéric Gontier, guitariste émérite chez les pionniers pop de Tahiti 80, revient le 20 janvier 2023 avec un nouvel EP 5 titres FOUTU TOFU.

Écrits seul à la maison, les 5 titres qui composent FOUTU TOFU ont néanmoins été enregistrés en groupe. MED s’est entouré d’un cercle d’amis bien choisis, on citera par exemple son excollègue Julien Barbagallo (Tame Impala) à la batterie sur 2 titres, le dandy indie-rock Julien Bouchard à la guitare solo sur « Samedi.. », sans oublier, bien sûr, le frère d’arme Pedro Resende à la basse et réalisation.

En français dans le texte, MED et ses chansons continuent leur voyage singulier à travers le patrimoine tricolore: on naviguera ainsi entre l’élégance pop d’un Étienne Daho et les bizarreries d’ovnis musicaux tels Lucievacarme ou Les Problèmes. Tout ça, sans jamais renier l’héritage anglosaxon d’une adolescence normande passée à écouter les Smiths ou My Bloody Valentine.

BLOT

Blot aka Laurent Blot est un multi instrumentiste influencé par la pop britannique et la soul américaine. Guitariste accompagnateur (Gaspard Royant, Maxwell Farrington & Le Superhomard, The Rodeo, …), il est également auteur de 3 albums fortement géniaux.

L'international 5 rue Moret 75011 Paris

Julien Bouchard + Med + Blot