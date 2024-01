JULIE SAURY TRIO Le Baiser Salé Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant 1 concert : 10 EUR

PASS soirée : 28 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Batteuse et percussionniste éclectique, sensible et de grand talent, l’éclectisme est sans doute l’une des principales caractéristiques de la carrière de Julie Saury, sidewoman dans l’âme avec la faculté de se mettre au service des projets les plus variés : outre le Lady Quartet de Rhoda Scott, on a pu l’entendre avec son père Maxim, mais aussi avec Spanky Wilson, Sarah Morrow, Aurore Voilqué.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-julie-saury-trio-21h30

JULIE SAURY TRIO