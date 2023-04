Julie Pomme de Emmanuelle Gary Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Julie Pomme de Emmanuelle Gary Centre lgbtqi+ Paris IdF, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 19h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre les LGBTphobies Projection débat avec la participation d’Aceptess-T. En présence de Julie Pomme et de la réalisatrice Emmanuelle Gary. Julie Pomme a vécu l’horreur depuis son plus jeune âge. Ses deux parents sont morts dans un accident de voiture alors qu’elle avait 6 ans. Placée chez sa tante, elle subit des viols répétitifs de la part de son oncle, addiction aux drogues dures, prostitution, VIH, bipolarité, puis le rejet de sa famille lorsqu’elle leur annonce sa volonté de changer d’identité de genre à 41 ans. Touchante et effrontée, elle ne se laisse plus faire depuis qu’elle a pris sa vie en main Filmée par la réalisatrice Emmanuelle GARY, Julie Pomme se livre et se raconte. Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris Contact : refculture@centrelgbtparis.org https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf https://www.facebook.com/centrelgbtparisidf

@pôleculturecentrelgbt Visuel film

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre lgbtqi+ Paris IdF Adresse 63 rue Beaubourg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris

Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Julie Pomme de Emmanuelle Gary Centre lgbtqi+ Paris IdF 2023-05-17 was last modified: by Julie Pomme de Emmanuelle Gary Centre lgbtqi+ Paris IdF Centre lgbtqi+ Paris IdF 17 mai 2023 Centre lgbtqi+ Paris IdF Paris Paris

Paris Paris