Julie Nioche – Spirales Maif Social Club Paris, 19 janvier 2024

Du vendredi 19 janvier 2024 au samedi 20 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Dans cette pièce, Julie Nioche rend hommage à des enfants rencontrés au cours d’ateliers, atteints de troubles autistiques, touchés par la précarité et les exclusions. Au sein d’un cercle de liens tissés avec les personnes présentes, le corps s’embarque dans une spirale sans fin.

Ce solo intime rend hommage à des enfants rencontrés lors d’ateliers, enfants concernés par les troubles autistiques, par les précarités, les exclusions. Ils et elles ont partagé des danses, un peu de leurs histoires. Et donc Spirales, acté et dansé par Julie Nioche, retranscrit ce qui constitue le fondement de toute relation saine, de toute communication réussie, c’est-à-dire respect et curiosité de l’autre. Ce moment partagé consacre le lien, ritualise la rencontre avec l’inconnu, celui ou celle qui n’est pas nous, qui n’est pas famille, qui est étranger. Et qui deviendra le voisin, le proche, l’interlocuteur. Une danse de sagesse où la distance entre les corps s’anime et revêt une pertinente éclaircie.

Ce spectacle est également en LSF (Langue des Signes Française)

Maif Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

