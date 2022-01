Julie Maquet vous invite à la découverte de son atelier ! Site Saint-Sauveur, 30 janvier 2022, Rocheservière.

Julie Maquet vous invite à la découverte de son atelier !

Site Saint-Sauveur, le dimanche 30 janvier à 14:00

### Julie Maquet en résidence de création jusqu’au 1er mai 2022. Julie Maquet développe principalement un travail de volume et d’installation, qui consiste à déplacer de manière poétique le sens et la fonction d’objets communs. Sa base de travail est composée d’objets de consommation, manufacturés, industriels, neufs, anciens, récupérés, achetés, ou destinés à être du déchet, qui ont souvent une dimension générique et universelle, reconnaissable par tous, auxquels on n’accorde pas forcément de valeur esthétique. Par le labeur et le geste, elle provoque leur métamorphose et fabrique des formes organiques qui questionnent les notions de standard, de norme et de conformité.

Entrée libre

Julie Maquet, artiste nantaise en résidence au Site Saint-Sauveur, ouvre les portes de son atelier et invite le public à venir à sa rencontre.

Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T14:00:00 2022-01-30T18:00:00