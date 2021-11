Julie Lagarrigue « La mue du serpent blanc » Rocher de Palmer, 11 février 2022, Cenon.

Julie Lagarrigue « La mue du serpent blanc »

Rocher de Palmer, le vendredi 11 février 2022 à 20:30

On invoquera aisément une Anne Sylvestre ou une Camille pour apprécier l’univers textuel et musical de l’autrice compositrice bordelaise. Art-thérapeute à ses heures, la musicienne s’y connaît en mots qui pansent, et c’est bien ce qui nous émeut. Amours Sorcières en 2020 révélait déjà une écriture juste et drôlement touchante. On y parlait amour et métamorphose, on oscillait entre tradition de la chanson française et rythmes d’inspiration nord-africains. La Mue du Serpent Blanc poursuit cette alchimie du mélange en s’affranchissant de toute influence envahissante. Inutile de lutter, vous aussi allez embrasser le monde élégant de Julie, déambuler entre la solennité des cuivres et la profondeur du piano, vous laisser envoûter par la douceur réconfortante des cordes.

Plein tarif : 12€ / Tarif -12 ans : gratuit

On se love avec délectation dans l’atmosphère de Julie Lagarrigue. Rondes et fécondes, ses chansons sont comme une enveloppe ouatée, sa voix une caresse qui nous ensorcèle.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00