La chanteuse et musicienne classieuse Julie Fowlis originaire des îles hébrides (Nord de l'Ecosse) est une référence dans le milieu de la musique gaélique. Forte de nombreuses récompenses ('Folk Act of the Year 2014' aux Scots Trad Music Awards ; BBC Award 2017…) elle est la première artiste solo gaélique à gagner un Scottish Music Award en décembre 2014. Ses morceaux folks traditionnels, en anglais ou en gaélique, s'additionnent à ses explorations vers d'autres genres musicaux et l'amènent à travailler avec des musiciens tout autant talentueux comme la jeune violoniste Nicola Benedetti ou les chanteurs Aled Jones, James Taylor et Mary Chapin Carpenter. Lors de ses concerts, elle est sur scène accompagnée des célèbres musiciens (Eamon Doorley , accordéon ; Calum Stewart , uilleann pipes / flûte ;Tony Byrne, guitare ; Duncan Chisholm, fiddle) en quartet ou en quintet.

