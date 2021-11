Julie ERIKSSEN Acoustic Quartet Sunset & Sunside, 30 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 30 décembre 2021

de 21h à 23h

payant

“Chanteuse à la voix cristalline et enchanteresse, mais aussi multi-instrumentiste et songwriter surdouée”

Julie Natalie Erikssen, chanteuse à la voix cristalline et enchanteresse, mais aussi multi-instrumentiste et songwriter surdouée, a depuis maintenant plusieurs années conquis la scène musicale par sa grâce et son élégance. Elle fusionne le jazz et la folk avec subtilité à travers une musique poétique et aérienne. Pas étonnant qu’elle compte parmi ses admirateurs des sommités telles que Manu Katché ou Ali Jackson avec qui elle a partagé plusieurs scènes en tant qu’invitée. Avec un sourire constant, elle nous offre ici en exclusivité une nouvelle version acoustique somptueuse, de son album “Out Of Chaos”.

Concerts -> Jazz

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/3484/7908/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside

Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-30T21:00:00+01:00_2021-12-30T23:00:00+01:00