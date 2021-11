Julie ERIKSSEN Acoustic Quartet Sunset Sunside, 30 décembre 2021, Paris.

Julie ERIKSSEN Acoustic Quartet

Sunset Sunside, le jeudi 30 décembre à 21:00

Julie Erikssen – piano ; Michael Valeanu – guitare ; William Brunard – c.basse ; Donald Kontomanou – batterie Julie Natalie Erikssen, chanteuse à la voix cristalline et enchanteresse, mais aussi multi-instrumentiste et songwriter surdouée, a depuis maintenant plusieurs années conquis la scène musicale par sa grâce et son élégance. Elle fusionne le jazz et la folk avec subtilité à travers une musique poétique et aérienne. Pas étonnant qu’elle compte parmi ses admirateurs des sommités telles que Manu Katché ou Ali Jackson avec qui elle a partagé plusieurs scènes en tant qu’invitée. Avec un sourire constant, elle nous offre ici en exclusivité une nouvelle version acoustique somptueuse, de son album « Out Of Chaos ».

tarif plein : 28€ ; tarif réduit (sauf le samedi) : 18€

Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles



