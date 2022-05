Julie Digard Marseille 8e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Julie Digard Banana 234 avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-05-26 – 2022-06-26 Banana 234 avenue du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La peinture de Julie Digard, réalisée au scotch laisse les couleurs habiter des formes et espaces délimités. Elle prépare ses croquis à la main, les transpose en peinture numérique avant de les reporter point par point sur les surfaces qui accueillent son travail. « Ce processus est le temps qu’il faut pour entrevoir ce qui va advenir sur la toile », dit-elle. Elle prend ce temps en apprêtant elle-même ses surfaces.



Mais la peinture est un jeu et l’artiste se libère de ses croquis au moment de la peinture. Son vocabulaire coloré a des accents acidulés, pastels ou crémeux. De la toile tendue sur châssis, au tissu, en passant par d’imposants muraux in situ, sa peinture aime à se démultiplier, à être plurielle. Elle interroge la notion d’espace de peinture par le biais d’une peinture/collage. Qu’est-ce qu’un espace de peinture, et que représente une peinture dans l’espace ? Espace d’exposition ou d’atelier, ils sont tour à tour des lieux de jeux, des décors au plaisir de peindre.

