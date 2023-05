Julie Coulon, Kissing in a Cabriolet Les Amarres, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h30

.Tout public. gratuit

Vidéo. Une blonde hitchcockienne noyée dans les bras d’un jeune premier aux cheveux plaqués, un cabriolet rouge fendant la route dans la nuit.

Julie Coulon vit et travaille à Paris. Témoignant d’une approche de la fiction par le réel, l’artiste cherche l’espace infime où le regard se teinte d’un voile apaisant. Ses oeuvres nous confrontent alors, avec tendresse, sous des airs de fictions, à nos peurs, nos désirs, nos inavouables.

Une blonde hitchcockienne noyée dans les bras d’un jeune premier aux cheveux plaqués, un cabriolet rouge fendant la route dans la nuit. Il y a là, à la lisière de ce « baiser de cinéma » et de la confrontation à notre propre regard invasif, quelque chose de l’ordre du rêve inavouable. Kissing in a Cabriolet propose ainsi une rencontre qui se mue en affrontement et nous laisse en suspens, comme la fin d’un baiser.

Avec le soutien de la Mairie du 13ème arrondissement.

Pour Nuit Blanche aux Amarres, venez découvrir également :

– de 19H à minuit, la projection de Graciela Cassel, Whitenight, à l’étage.

– à 20H30, la performance de Julie Coulon et Zakary Bairi, Goodbye to All, dans le hall.

– de 21H à 22H, un moment dansant sur des airs de cinéma, dans le hall.

– à 22H, un concert surprise dans le hall.

Les Amarres 24, quai d’Austerlitz 75013 Paris

Contact :

Julie Coulon