Bouches-du-Rhône EUR 8 15 Julie Campiche est une harpiste qui est constamment dans une démarche d’innovation avec son instrument. Sa recherche l’a conduite à agrémenter sa harpe d’effets électroniques qui viennent compléter sa palette d’improvisatrice. Elle s’est ainsi crée une technique et un langage très personnel.



Le quartet nous présente son deuxième album You Matter sorti sur le label ENJA.



Léo Fumagalli, saxophone

Julie Campiche, harpe

Manu Hagmann, contrebasse

Léo Fumagalli, saxophone

Julie Campiche, harpe

Manu Hagmann, contrebasse

Clemens Kuratle, batterie

Julie Campiche 4tet vous donne rendez-vous jeudi 2 février au Cri du Port.

http://www.criduport.fr/

Le cri du port
8 Rue Du Pasteur Heuzé
Marseille 3e Arrondissement

