de 18h00 à 19h30

.Tout public. Jusqu’à 120 ans. gratuit Julie Brami Miss Miss Et La Madeleine de la chanson, duo musical interactif et croustillant , pour tout public. Une petite fête pour un voyage surprise … Venez écouter ce duo espiègle guitare et voix composé de Julie Brami et Stéphane Berti, sur des chansons originales ou des reprises d’ici ou d’ailleurs . Duo musical interactif croustillant pour tout public Duo musical croustillant, dans le cadre du festival « Aimer l’été » dans le 14ème. Parfois, entre 2 compositions originales, Georges Brassens rencontre Paco Ibanez, pendant que Philippe Katerine veut manger sa banane, tandis que Brel attend encore Madeleine. D’autres fois , suite à un détour au Cap vert et en Russie, on peut croiser Barbara à Gottingen et après le temps d’une chanson allongée parterre, Bobby Mc Ferrin melant « Don’t worry be happy » à «Dans la vie faut pas s’en faire » …. Les chansons sont nos humeurs … à Swinguer, valser, groover, rigoler, jouer, croquer, grincer, raconter, partager ! Une petite fête pour un voyage surprise … Place Jacques Demy rue Boulard 75014 Paris Contact : https://www.facebook.com/JulieBramiOfficiel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/JulieBramiOfficiel/?locale=fr_FR

