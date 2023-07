Julie Brami Miss Miss Et La Madeleine de la chanson Place des Droits de l’enfant Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Julie Brami Miss Miss Et La Madeleine de la chanson Place des Droits de l’enfant Paris, 17 juillet 2023, Paris. Le lundi 17 juillet 2023

de 18h00 à 19h30

.Tout public. Jusqu’à 120 ans. gratuit Julie Brami Miss Miss Et La Madeleine de la chanson, duo musical interactif et croustillant , pour tout public. Une petite fête pour un voyage surprise … Venez écouter ce duo espiègle guitare et voix composé de Julie Brami et Stéphane Berti, sur des chansons originales ou des reprises d’ici ou d’ailleurs . Duo musical interactif croustillant pour tout public Duo musical croustillant, dans le cadre du festival « Aimer l’été » dans le 14ème. Parfois, entre 2 compositions originales, Georges Brassens rencontre Paco Ibanez, pendant que Philippe Katerine veut manger sa banane, tandis que Brel attend encore Madeleine. D’autres fois , suite à un détour au Cap vert et en Russie, on peut croiser Barbara à Gottingen et après le temps d’une chanson allongée parterre, Bobby Mc Ferrin melant « Don’t worry be happy » à «Dans la vie faut pas s’en faire » …. Les chansons sont nos humeurs … à swinguer, valser, groover, rigoler, jouer, croquer, grincer, raconter, partager ! Une petite fête pour un voyage surprise … Place des Droits de l’enfant rue Sarrette / Tombe Issoire 75014 Paris Contact : https://www.facebook.com/JulieBramiOfficiel/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/JulieBramiOfficiel/?locale=fr_FR

