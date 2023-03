Julie Bigot Est Culotte LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Julie Bigot Est Culotte LE COMPLEXE – SALLE DU HAUT, 4 mars 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00. Tarif : 22.0 euros. Le Complexe (2022008734) Présente : Être le super héros de sa vie, c'est le quotidien de Julie Bigot qui a pour arme le pouvoir de son culot, pour se faire confiance, rêver et se réaliser ! Elle vous livre sa philosophie de vie à travers ses rendez vous magiques et déjantés qui se vivent au rythme d'un cartoon à la Tex Avery. Entre une carrière digne d'une légende de cinéma, une dégustation de vins orchestrée par sa grand-mère, rencard amoureux avec une célébrité, venez découvrir les aventures hautes en couleur de Julie !

