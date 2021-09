Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

Rencontres inattendues – Exposition du Fonds d’Art contemporain – Paris Collections, visibles en avant première pour Nuit Blanche.

Du 2 octobre au 15 décembre 2021, les œuvres du Fonds d’art contemporain – Paris collections se dévoilent sous forme de parcours thématiques dans des lieux du quotidien. Pour la Nuit Blanche, Maison de Pratiques Artistiques Amateurs – La Canopée expose une installation de Julie Béna.



Julie Béna

Purple Unicorn – Installation

Pour la série

, l’artiste a créé des œuvres constituées d’un assemblage de tissus, de métal et de bijoux rappelant des tenues du monde de la nuit. Cette œuvre se situe entre l’évocation d’une vitrine de magasin de vêtements féminins et le rideau rouge d’une scène de peep show. Les tissus en matière extensible et les bijoux reflètent la tension entre ce qui est caché et dévoilé jouant ainsi avec la notion de vanité. À travers cette œuvre, l’artiste déjoue les catégorisations vestimentaires et cherche à démontrer que le sentiment d’ordinaire et de vulgarité n’est que le reflet d’une appréciation personnelle.