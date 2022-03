Julie A. / “Alunissages” En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir Queaux Catégories d’évènement: Queaux

En Plein Virage / Maison d’Art et du Terroir, le dimanche 17 juillet à 16:30

Julie A. ——– ### Alunissages Elle chante ses textes en français à la lisière de la poésie, avec une énergie rock en sourdine comme une fontaine sous la roche. Des chansons, des rêves éveillés… elle a oublié d’atterrir. Vous aurez la primeur de ce bébé projet les pieds dans l’herbe. **Julie Albertine :** chant, mini-guitare, pédales / paroles et musique

Entrée libre

2022-07-17T16:30:00 2022-07-17T18:00:00

