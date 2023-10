Juliana Linhares Le 360 Paris Music Factory Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Découvrez la sublime voix aux accents teintés de soleil et la personnalité scénique déjantée de Juliana Linhares.

Chanteuse, auteure-compositrice et actrice Brésilienne, l’artiste s’impose dans la nouvelle scène musicale de son pays natal depuis quelques années déjà, soit à la tête du groupe Pietá depuis 2012, ou auparavant au sein du groupe Iara Ira, aux côtés des chanteuses Júlia Vargas et Duda Brack, sans oublier ses exploits et la longue liste de ses participation dans les plus réputés spectacles musicaux au Brésil, ou en tant qu’actrice sur Netflix.

Dotée d’une sublime voix aux accents teintés de soleil et d’une personnalité scénique déjantée, Juliana sort son premier album solo en mars 2021, intitulé « Nordeste Ficção » qui est de suite un succès.

Avec cet album inspiré de la pièce de théâtre « A invenção do Nordeste » (du groupe Carmin de Teatro, basée sur le livre « A invenção do Nordeste e outras artes » de Durval Muniz Jr. ), elle a cherché à briser les stéréotypes attachés aux habitants du Nord-Est du Brésil aujourd’hui.

Née à Natal, la capitale du Rio Grande do Norte, et habitant à Rio de Janeiro depuis 2010, Juliana Linhares a voulu faire un disque qui déconstruise la vision que les gens du Sud-Est ont du Nord-Est, explique-t-elle. Son inspiration ? Une pièce de théâtre : « A invenção do Nordeste », du groupe Carmin de Teatro basée sur le livre « A invenção do Nordeste e outras artes », de Durval Muniz Jr.

L’album compte avec des collaborations d’artistes de renom comme Chico César ou Zeca Baleiro, et fait revivre la mémoire affective du Nord-Est avec une version revisitée du classique « Tareco e Mariola », de Petrúcio Amorim. Parmi les titres, une chanson inédite de Tom Zé, monument de la révolution tropicaliste.

Enfin, cet album réunit les compositeurs de la nouvelle génération : Posada, Moyseis Marques, Rafael Barbosa, Khrystal, Jessier Quirino et Caio Riscado. On y retrouve également Letrux et Mestrinho. Que des talents qui font la musique Brésilienne d’aujourd’hui.

Line up :

Juliana Linhares: voix

Elisio Freita: Guitare

Boka Reis: Percussions

Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/juliana-linhares/

Juliana Linhares